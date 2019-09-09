На Кубани отметили высокий уровень организации выборов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-09-09T07:35:16+03:00

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8 сентября выбирали в районах как депутатов, так и глав поселений. Не было выборов только в Краснодаре, Армавире и Сочи. По последним данным, явка составила больше 50 процентов. Всего в регионе проходило более 500 избирательных кампаний, на участках работали 600 наблюдателей-общественников.

–Я бы отметил, что большинство избирательных участков находились на первом этаже, не возникало проблем для маломобильных групп населения. Были созданы все условия, это немаловажно, во многих регионах с этим не так просто, – рассказал первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

- Он подчеркнул, что осуществлялся полномасштабный контроль за выборами. Всего в работе принимали участие 6 тысяч наблюдателей, среди которых представители кандидатов и партий, а также независимые общественники. Работала мониторинговая группа, в которую вошли представители краевого СПЧ, Уполномоченного по правам человека, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Возникали определенные вопросы. Но большинство из этих сообщений после проверок не соответствовало истине. Как отметили эксперты, на Кубани выборы были организованы на достаточно высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU