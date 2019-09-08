На Кубани завершилось голосование на избирательных участках
На Кубани закрылись избирательные участки и комиссии приступили к подсчету голосов. По последним данным, явка составила больше 50 %.
Всего в регионе проходило более 500 избирательных кампаний, на участках работали 600 наблюдателей-общественников. Всего же их было почти 6000.
Выбирали в районах как депутатов, там и глав поселений. Не было выборов только в Краснодаре, Армавире и Сочи.
- Серьезных нарушений и вмешательств в выборный процесс не зафиксировано, - сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. - Ни одно из сообщений, появившихся в Интернете, на текущий момент не подтвердилось.
По данным на 18:00 явка избирателей составила 52,63%.
- Это достаточно высокий уровень для муниципальных выборов, - сказал Брод. - Кубанцы понимают важность выборов местной власти и идут на участки сделать свой выбор.
Губернатор Краснодарского края проголосовал еще днем. На избирательный участок Вениамин Кондратьев пришел с семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU