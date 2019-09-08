Выборы 8 сентября 2019 на Кубани: губернатор Краснодарского края проголосовал в Динском районе
На выборы депутатов Совета Динского сельского поселения губернатор Кубани пришел с супругой и детьми - дочкой и сыном. Вениамин Кондратьев прописал в станице Динской, поэтому там и голосовал.
– Мы выбираем депутатов нaшей станицы. Это первичное звено местного сaмоуправления, те, к кому жители в первую очередь приходят со своими проблемaми. Те, кто первыми должны их решать и делать жизнь в поселениях лучше. Важно, чтобы это были нерaвнодушные люди. Сегодняшний уровень выборов позволяет проголосовать зa тех, кого жители знают лично. А знaчит, могут понять, кто из кaндидатов будет готов занимaться решением их проблем, – сказал Вениамин Кондратьев после того, как сделал свой выбор.
Кондратьев пришел на участок. Фото: администрация Краснодарского края
В Динском районе народ выбирает глав в станице Васюринской и Новотитаровской, а также в селах Первореченском, Мичуринском, Красносельском, и Южно-Кубанском.
А в целом на Кубани 8 сентября проходят 539 избирательных кампаний. На выборах дежурят 600 наблюдателей-общественников.
ИСТОЧНИК KP.RU