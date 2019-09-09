Пять человек погибли при столкновении двух машин на Кубани
В ночь на 9 сентября в Отрадненском районе в станице Спокойной произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как стало известно СМИ, столкнулись две легковушки. В них находились пять человек. Они все погибли. Отмечается, что среди жертв детей нет.
В настоящий момент выясняются обстоятельства и подробности аварии.
Предварительно, ДТП произошло во время плохой погоды. Из-за дождя на дорогах была грязь.
Напомним, в Краснодаре девушка на «Мерседесе» устроила массовое ДТП. Авария случилась 8 сентября утром в Краснодаре. 25-летняя девушка ехала на своем "Мерседесе" по улице Северной, на перекрестке с Чкалова она не заметила, что светофор переключился на красный, и врезалась в "Шевроле". Удар был такой силы, что ее иномарку откинуло в сторону на стоящий «Пежо», а «Шевроле» влетел в «Ниссан».
Полиция региона официально не комментирует случившееся.
ИСТОЧНИК KP.RU