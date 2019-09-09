СЕГОДНЯ 07:47 2019-09-09T09:48:15+03:00

Пять человек погибли при столкновении двух машин на Кубани Фото: Архив "КП"

По предварительной информации, среди них не было детей

Изменить размер текста: A A

В ночь на 9 сентября в Отрадненском районе в станице Спокойной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как стало известно СМИ, столкнулись две легковушки. В них находились пять человек. Они все погибли. Отмечается, что среди жертв детей нет.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и подробности аварии.

Предварительно, ДТП произошло во время плохой погоды. Из-за дождя на дорогах была грязь.

Напомним, в Краснодаре девушка на «Мерседесе» устроила массовое ДТП. Авария случилась 8 сентября утром в Краснодаре. 25-летняя девушка ехала на своем "Мерседесе" по улице Северной, на перекрестке с Чкалова она не заметила, что светофор переключился на красный, и врезалась в "Шевроле". Удар был такой силы, что ее иномарку откинуло в сторону на стоящий «Пежо», а «Шевроле» влетел в «Ниссан».

Полиция региона официально не комментирует случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU