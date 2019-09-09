2019-09-09T08:33:31+03:00
Общество

В Анапе снова запретили плавать в море на матрасах и катамаранах

Об этом сообщили пресс-службе курорта
Александра ПОДУШКО
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В Анапе снова запретили плавать в море на матрасах и катамаранахВ Анапе снова запретили плавать в море на матрасах и катамаранахФото: Архив "КП"
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В Анапе из-за усиления отжимного северо-восточного ветра запретили купаться в море с матрасами и катамаранами.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения отдыхающих просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 9-10 сентября в Краснодарском крае начало недели будет ветреным и без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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