В Анапе снова запретили плавать в море на матрасах и катамаранах
Об этом сообщили пресс-службе курорта
В Анапе снова запретили плавать в море на матрасах и катамаранахФото: Архив "КП"
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В Анапе из-за усиления отжимного северо-восточного ветра запретили купаться в море с матрасами и катамаранами.
В Управлении гражданской обороны и защиты населения отдыхающих просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 9-10 сентября в Краснодарском крае начало недели будет ветреным и без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU