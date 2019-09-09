Лабораторную службу Кубани высоко оценили федеральные эксперты

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-09T09:33:47+03:00

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В мероприятии приняли участие главный ученый секретарь Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» Сергей Щербо и внештатный специалист клинической лабораторной диагностики минздрава края Флора Тен.

- Федеральные эксперты высоко оценили лабораторную службу Кубани. Они отметили, что здесь прекрасно развита медицина в целом. В регионе трудятся грамотные специалисты. Поэтому именно Кубань стала площадкой для форума, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На встрече обсуждались современные подходы к организации лабораторной службы, профессиональные стандарты и образование, перспективные технологии в медицинской практике.

Напомним, на Кубани отметили высокий уровень организации выборов. Эксперты считают, что голосование прошло в достаточно спокойном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU