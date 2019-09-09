На Кубани мужчина варил гашишное масло в лесополосе
В лесополосе Староминского района полицейские задержали мужчину, который изготавливал наркотики в лесополосе.
- При обыске местного жителя обнаружили полимерный пакет с гашишным маслом, обшей массой около 12 граммов, что подтвердила экспертиза. Также с места происшествия изъяли растворитель и металлическую чашку со следами вязкого вещества. Мужчина пояснил, что изготавливал наркотическое средство для личного употребления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Славянском районе у мужчины в гараже нашли наркотики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU