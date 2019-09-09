На Кубани мужчина варил гашишное масло в лесополосе

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-09T10:03:01+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В лесополосе Староминского района полицейские задержали мужчину, который изготавливал наркотики в лесополосе.

- При обыске местного жителя обнаружили полимерный пакет с гашишным маслом, обшей массой около 12 граммов, что подтвердила экспертиза. Также с места происшествия изъяли растворитель и металлическую чашку со следами вязкого вещества. Мужчина пояснил, что изготавливал наркотическое средство для личного употребления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Славянском районе у мужчины в гараже нашли наркотики. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU