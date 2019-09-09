СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-09T13:00:09+03:00

Среди погибших в жесткой аварии на Кубани четыре члена избиркома Фото: Архив "КП"

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Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе. В ночь на 9 сентября здесь столкнулись две иномарки. Предположительно, Honda и Mazda.

В результате ДТП от полученных при столкновении травм погибли 5 человек – четверо из одной машины и водитель из другой.

Региональные СМИ передают, что утром 9 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о гибели четверых членов участковой избирательной комиссии. Они разбились в этой аварии.

Официально полиция и ГИБДД ДТП не комментирует.

Как сообщил глава Спокойненского поселения Игорь Егоров, произошла авария на территории Спокойненского поселения. Пять человек погибло. Два автомобиля участвовало. В одном – четверо погибших, во втором – один. Он вез пасеку.

В избирательной комиссии Краснодарского края подтвердили, что 9 сентября при исполнении служебных обязанностей в аварии погибли члены участковой избирательной комиссии № 38-49 Подгорненского сельского поселения Отрадненского района. Это Александр Георгиевич Ахизаров, Татьяна Анатольевна Ахизарова, Анна Ивановна Осика и наблюдатель Инна Николаевна Селина.

Члены избирательной комиссии Краснодарского края, сотрудники аппарата и редакция "КП" - Кубань" приносят свои соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU