Среди погибших в жесткой аварии на Кубани четыре члена избиркома
Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на 9 сентября в Отрадненском районе. В ночь на 9 сентября здесь столкнулись две иномарки. Предположительно, Honda и Mazda.
В результате ДТП от полученных при столкновении травм погибли 5 человек – четверо из одной машины и водитель из другой.
Региональные СМИ передают, что утром 9 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о гибели четверых членов участковой избирательной комиссии. Они разбились в этой аварии.
Официально полиция и ГИБДД ДТП не комментирует.
Как сообщил глава Спокойненского поселения Игорь Егоров, произошла авария на территории Спокойненского поселения. Пять человек погибло. Два автомобиля участвовало. В одном – четверо погибших, во втором – один. Он вез пасеку.
В избирательной комиссии Краснодарского края подтвердили, что 9 сентября при исполнении служебных обязанностей в аварии погибли члены участковой избирательной комиссии № 38-49 Подгорненского сельского поселения Отрадненского района. Это Александр Георгиевич Ахизаров, Татьяна Анатольевна Ахизарова, Анна Ивановна Осика и наблюдатель Инна Николаевна Селина.
Члены избирательной комиссии Краснодарского края, сотрудники аппарата и редакция "КП" - Кубань" приносят свои соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU