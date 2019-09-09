В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-09T13:00:44+03:00

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Владелец автосервиса в Краснодаре полтора месяца собирал новые колеса для своей «ласточки». И вот представил ее в центре города. Машину с ну очень огромными колесами привезли на манипуляторе к Драмтеатру Краснодара, где Ваган и показал, что авто может ездить и в таком необычном виде - с колесами, размером 72.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 500 рублей. 9 сентября выяснилось, что необычным автомобилем заинтересовалась полиция.

- Назначена проверка, в ходе которой мы установим водителя завышенной машины и привлечем его к административной ответственности Автовладельцу грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей за внесение нерегламентированных технических изменений в свое транспортное средство. Кроме того, в течение 10 дней он будет обязан привести свой автомобиль в порядок, - сообщают «Кубанским новостям» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU