2019-09-09T13:00:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»

Ему грозит штраф в размере 500 рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Владелец автосервиса в Краснодаре полтора месяца собирал новые колеса для своей «ласточки». И вот представил ее в центре города. Машину с ну очень огромными колесами привезли на манипуляторе к Драмтеатру Краснодара, где Ваган и показал, что авто может ездить и в таком необычном виде - с колесами, размером 72.

Теперь мужчине грозит штраф в размере 500 рублей. 9 сентября выяснилось, что необычным автомобилем заинтересовалась полиция.

- Назначена проверка, в ходе которой мы установим водителя завышенной машины и привлечем его к административной ответственности Автовладельцу грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей за внесение нерегламентированных технических изменений в свое транспортное средство. Кроме того, в течение 10 дней он будет обязан привести свой автомобиль в порядок, - сообщают «Кубанским новостям» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В консолидированный бюджет Кубани с начала года поступило свыше 214 млрд рублей
Илья Шакалов победил на муниципальных выборах
В Туапсе обокрали детский лагерь на 1,6 млн рублей
Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин
В Краснодаре 14-летний подросток отравился обезжиривателем
Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка
Сочинский суд признал директоров двух предприятий виновными в хищении бюджетных денег
На Кубани полицейские заставили пенсионерку написать явку с повинной, угрожая забрать внучку
Покупатели жилья в Краснодаре заявляют о сложностях выбора
В Краснодаре оштрафовали водителя завышенной «Приоры»
На Кубани задержали подозреваемого в наркоторговле
«Краснодар Водоканал» завершил реконструкцию коллектора на Покрышкина
На Кубани может сорваться отопительный сезон
Краснодар примет краевой этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии
На Кубани проведут краевой чемпионат «Абилимпикс 2019»
В Краснодаре мужчину обокрала Интернет-знакомая
На благоустройство Геленджика выделили более 27 миллионов рублей
В Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу
В Сочи в выходные помощь спасателей понадобилась несколько раз
Сочинская полиция ищет несостоявшегося насильника
В Сочи ребенка боднула корова
На Кубани девятиклассница упала с крыши многоэтажки
Среди погибших в жесткой аварии на Кубани четыре члена избиркома