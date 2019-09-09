2019-09-09T12:45:40+03:00
Происшествия

На Кубани девятиклассница упала с крыши многоэтажки

Педагоги забили тревогу, когда девочка не пришла на занятия
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Что стало причиной гибели ребенка, пока неизвестно.Что стало причиной гибели ребенка, пока неизвестно.
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Трагедия случилась утром в Ейске. Во дворе строящейся многоэтажки прохожие увидели тело девочки. Как оказалось, она упала с крыши дома. Пока одни пытались спасти ее, другие вызвали правоохранителей и скорую. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибла 15-летняя учащаяся местной школы. Педагоги забили тревогу, когда девочка не пришла на занятия. Об этом они сообщили родителям, которые стали разыскивать дочь. Вот только телефон ее не отвечал.

Обнаружили дочь в пару кварталах от дома, где она жила.

- По факту произошедшего проводится проверка. Назначены экспертизы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Абинском районе школьница отравилась таблетками после ссоры с подругой. В этом инциденте также разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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