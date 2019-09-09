Сочинская полиция ищет несостоявшегося насильника

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-09T13:09:00+03:00

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В полицию Сочи обратилась 20-летняя приезжая из Пензенской области. Она заявила о попытке изнасилования.

- Девушка рассказала по телефону полицейским, что она шла ночью по улице Эвкалиптовой. Здесь она познакомилась с мужчиной азиатской внешности, который предложил проводить ее до места проживания, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Когда они дошли до пустыря квартала новой застройки, мужчина повалил девушку на землю и попытался сорвать с нее одежду. Потерпевшая оказала сопротивление, смогла вырваться и убежать.

В данный момент полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дана ориентировка на поиск злоумышленника.

Напомним, в полицию Новороссийска обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что на Мысхакском шоссе к ней сзади подошел неизвестный, закрыл рот рукой и запустил руку в трусы.

ИСТОЧНИК KP.RU