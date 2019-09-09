Краснодар примет краевой этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-09T14:23:44+03:00

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На Кубани в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятие начнется в 16:00 на Главной городской площади 28 сентября 2018 года.

- Присоединится к празднику приглашают жителей и гостей краевого центра. Они смогут увидеть своими глазами, как применяются энергосберегающие технологии, а также оценить электрический экологичный транспорт – от самоката до автомобиля,- рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, будут работать различные выставки. Специалисты проведут мастер-классы, прочитают лекции. Также гостей меропрития ждум различные интерактивные шоу и флешмоб.

В программе праздника - детский спектакль об экологии, КВН-баттл между студентами краснодарских ВУЗов и многое другое.

Напомним, в Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU