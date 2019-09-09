2019-09-09T14:23:44+03:00
Звезды

Краснодар примет краевой этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии

Мероприятие #ВместеЯрче пройдет на главной площади города
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

На Кубани в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Мероприятие начнется в 16:00 на Главной городской площади 28 сентября 2018 года.

- Присоединится к празднику приглашают жителей и гостей краевого центра. Они смогут увидеть своими глазами, как применяются энергосберегающие технологии, а также оценить электрический экологичный транспорт – от самоката до автомобиля,- рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, будут работать различные выставки. Специалисты проведут мастер-классы, прочитают лекции. Также гостей меропрития ждум различные интерактивные шоу и флешмоб.

В программе праздника - детский спектакль об экологии, КВН-баттл между студентами краснодарских ВУЗов и многое другое.

Напомним, в Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В консолидированный бюджет Кубани с начала года поступило свыше 214 млрд рублей
Илья Шакалов победил на муниципальных выборах
В Туапсе обокрали детский лагерь на 1,6 млн рублей
Дело о смерти ребенка в детсаду Краснодара взял на контроль Александр Бастрыкин
В Краснодаре 14-летний подросток отравился обезжиривателем
Появилось видео из детского сада в Краснодаре, где упавшее дерево убило ребенка
Сочинский суд признал директоров двух предприятий виновными в хищении бюджетных денег
На Кубани полицейские заставили пенсионерку написать явку с повинной, угрожая забрать внучку
Покупатели жилья в Краснодаре заявляют о сложностях выбора
В Краснодаре оштрафовали водителя завышенной «Приоры»
На Кубани задержали подозреваемого в наркоторговле
«Краснодар Водоканал» завершил реконструкцию коллектора на Покрышкина
На Кубани может сорваться отопительный сезон
На Кубани проведут краевой чемпионат «Абилимпикс 2019»
В Краснодаре мужчину обокрала Интернет-знакомая
На благоустройство Геленджика выделили более 27 миллионов рублей
В Краснодаре пройдут «Кубок России» и «Кубок Кавказа» по тайскому боксу
В Сочи в выходные помощь спасателей понадобилась несколько раз
Сочинская полиция ищет несостоявшегося насильника
В Сочи ребенка боднула корова
На Кубани девятиклассница упала с крыши многоэтажки
В Краснодаре полиция ищет водителя завышенной «Лады Приоры»
Среди погибших в жесткой аварии на Кубани четыре члена избиркома