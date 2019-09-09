2019-09-09T15:10:31+03:00
Общество

На Кубани может сорваться отопительный сезон

Долги теплоснабжающих организаций за газ превысили 3 млрд рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Теплоснабжающие организации Краснодарского края накопили долгов за поставленный газ более чем на 3 млрд рублей. Из-за этого может оказаться под угрозой срыва отопительный сезон.

- На начало сентября 2019 года общая сумма задолженности теплоснабжающих предприятий увеличилась на 235 млн рублей, по сравнению с этим же периодом минувшего года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Там также уточнили, что на Кубани в июне 2019 года разработали и утвердили график погашения задолженности 28 предприятий за потребленное голубое топливо. Их совокупный долг составляет 2,3 млрд рублей. Однако, отставание по выплатам составляет на данный момент порядка 1 млрд рублей, что ставит начало отопительного сезона в Краснодарском крае под угрозу срыва.

Напомним, краснодар примет краевой этап Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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