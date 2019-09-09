На Кубани задержали подозреваемого в наркоторговле

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-09T15:33:57+03:00

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Сотрудники полиции Белореченского района задержали 30-летнего краснодарца по подозрению в незаконном распространении наркотических веществ. Он раздобыл партию зелья через Интернет, а затем планировал расфасовать на мелкие партии и распространять, осуществляя тайниковые «закладки» на территории муниципалитета.

- В ходе досмотра автомобиля злоумышленника сотрудники обнаружили в нем 25 пакетов с белым порошком. Проведенная экспертиза показала, что это - производное N-метилэфедрона, общей массой 11,57 граммов. Еще в 20 свертках был обнаружен гашиш, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции задержанный сознался, что работал наркокурьером уже полгода. Сейчас он помещен под стражу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он может отправится за решетку на 15 лет.

НАпомним, в Краснодаре мужчину обокрала Интернет-знакомая. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU