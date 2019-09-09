2019-09-09T16:24:26+03:00
Политика

Илья Шакалов победил на муниципальных выборах

Он вошел в Совет депутатов станицы Полтавской
Максим ОСОКИН
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Илья ШакаловИлья Шакалов
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Илья Шакалов, который является директором Фонда развития Краснодарского края по итогам прошедших 8 сентября 2019 года муниципальных выборов, вошел в состав Совета депутатов станицы Полтавской. Он уже поблагодарил проголосовавших за него местных жителей.

- Во время предвыборной компании я и моя команда делали упор на использование современных технологий: Интернета, социальных сетей, месенджеров, - заявил Илья Шакалов.

Он также добавил, что принял участие в разработке высокотехнологичной программы, которая позволит осуществлять мониторинг социально-экономической обстановки в муниципалитетах. Она поможет оперативно получать сигналы о недовольстве местных жителей тем или иным фактом, а также находить решение данной проблемы в кратчайшие сроки.

Напомним, явка избирателей на выборах в Краснодарском крае превысила 40%. Социологи считают, что такой результат - хорошая информационная работа с населением

ИСТОЧНИК KP.RU

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