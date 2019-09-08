Явка избирателей на выборах в Краснодарском крае - более 40%

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-08T18:08:51+03:00

Социологи считают, что такой результат - хорошая информационная работа с населением

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В краевом избиркоме довольны явкой избирателей на выборы в Краснодарском крае. На данный момент она составляет более 40%.

- Довольно большой процент жителей региона планировал прийти и проголосовать на своем участке, - сообщил руководитель краевого социологического центра Евгений Пономаренко. - Мы делаем вывод, что в крае проводилась хорошая информационная работа с населением. Вообще же, всегда на выборах люди идут голосовать волнами. Часть избирателей обычно приходят с утра, к обеду поток спадает. А вот к вечеру мы прогнозируем усиление явки.

Всего на Кубани 8 сентября проводится более 500 избирательный кампаний. Не голосуют только Сочи, Армавир и Краснодар. За порядком на участках следят 600 наблюдателей. Серьезных нарушений пока не зафиксировано.

Губернатор Краснодарского края проголосовал еще днем. На избирательный участок Вениамин Кондратьев пришел с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU