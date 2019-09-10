На Кубани на площади 250 квадратных метров горела трава

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-10T07:34:32+03:00

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9 сентября в 19:39 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о пожаре на пересечении улиц Куйбышева и Пушкина в Кропоткине. На место ЧП незамедлительно выехали первые подразделения.

- По прибытии в 19:45 они установили, что горит трава на площади 250 квадратных метров. В 19.48 пожар удалось локализовать, а в 20:08 полностью ликвидировать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работали 4 единицы и 9 человек личного состава от МЧС России.

Напомним, 10-12 сентября в восточной половине и юго-западных районах Краснодарского края, а также в районе Новороссийска и Геленджика объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Ей присвоен высший - пятый класс.

Спасатели отмечают, что из-за установившейся в регионе сухой и ветреной погоды высока вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров. В случае обнаружения дыма или пламени, специалисты МЧС просят немедленно сообщить об этом по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU