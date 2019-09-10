СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-10T10:10:16+03:00

В Усть-Лабинском районе у мужчины на участке нашли 96 кустов конопли Фото: Архив "КП"

Все растения были прополоты и политы

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Правоохранители Усть-Лабинского района проверили ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он незаконно выращивал на территории своего дома наркосодержащие растения. У него нашли 96 кустов конопли. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые они являются наркосодержащими.

- В отделе полиции мужчина пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей.

Напомним, в Новороссийске мужчина грабил раздевалки в спортивных клубах. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU