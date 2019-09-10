2019-09-10T11:08:45+03:00
Происшествия

В Сочи на вокзале задержали местного жителя с синтетическими наркотиками

У него в машине нашли пакет с порошком желтого цвета
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на вокзале задержали местного жителя с синтетическими наркотикамиВ Сочи на вокзале задержали местного жителя с синтетическими наркотикамиФото: Архив "КП"
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В Сочи на территории железнодорожного вокзала станции Адлер внимание полицейских привлек гражданин. Он сидел в припаркованном автомобиле неподалеку от стоянки.

Полицейские осмотрели машину. Они обнаружили прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом желтого цвета. Находку изъяли и направили на экспертизу. Исследование установило, что у мужчины был метилэфедрон в значительном размере.

- Отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 25-летнего жителя Сочи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств без цели сбыта),- сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе транспортной полиции юга России.

Напомним, в Усть-Лабинском районе у мужчины на участке нашли 96 кустов конопли. Все растения были прополоты и политы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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