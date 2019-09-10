2019-09-10T11:20:41+03:00
Общество

В Сочи состоится первый в стране фестиваль «Мир Футбола»

Вход на мероприятие бесплатный
Александра ПОДУШКО
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В Сочи состоится первый в стране фестиваль «Мир Футбола»В Сочи состоится первый в стране фестиваль «Мир Футбола»
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Семейный спортивный праздник «Мир Футбола» пройдет в городе-курорте 14 сентября в 12:00. Он состоится на площади перед стадионом «Фишт». Вход на мероприятие бесплатный.

- Гостей фестиваля ждут турниры по текболу и панне, мастер-классы по фристайлу, выставка граффити, конкурсы и розыгрыши призов, также концертная площадка и выступление творческих коллективов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как сообщают организаторы, интерактивные зоны на площадке и демонстрация оригинальных футбольных инноваций рассчитана на привлечение всех возрастных и социальных категорий участников.

Напомним, «Фестиваль графики-UNI Graphica 2019» откроется в Краснодаре 12 сентября в художественном музее имени Коваленко. Он состоится в рамках открытого конкурса. Основная тема работ 2019 года - человек. Каждый из авторов представляет свой уникальный взгляд на объединение людей в наши дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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