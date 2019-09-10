2019-09-10T12:49:48+03:00
Наука

Молодых кубанских инноваторов приглашают принять участие в краевом конкурсе

Заявки принимают до 2 октября
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае до 2 октября продлится прием заявок на участие в конкурсе «Кубанская школа инноваторов». Их ждут от авторов собственных разработок от 18 до 30 лет. В нынешнем году выбирать лучшие будут в по четырем направлениям: медицине, цифровым технологиям, АПК а также ресурсосбережению.

- После определения 50 победителей на отборочном этапе конкурса, молодые инноваторы смогут пройти профильное обучение у профессиональных тренеров и предпринимателей, которые расскажут, как превратить перспективную идею в реально работающий бизнес, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

12 человек – победителей финального этапа состязаний, получат денежные премии.

Подать заявку на участие в «Кубанской школе инноваторов» можно ЗДЕСЬ. Подробности по телефону 8 (861) 251-80-33.

Напомним, в Краснодаре пройдет уникальная медицинская конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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