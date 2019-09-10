2019-09-10T13:18:19+03:00
Происшествия

В Каневском районе местные жители задержаны за кражу ограды с могилы

Трубы и секции он хотели сдать в пункт приема металла
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе местные жители задержаны за кражу ограды с могилыВ Каневском районе местные жители задержаны за кражу ограды с могилыФото: Архив "КП"
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Женщина обратилась в отделение полиции Каневского района. Она рассказала, что с могилы ее родственников пропали металлические элементы ограждения – трубы и секции.

- Правоохранители установили личности предполагаемых преступников. 33-летнего местного жителя и его 41-летнего знакомого задержали недалеко от места происшествия, когда они несли похищенное в пункт приема металла, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ограду полицейские изъяли и вернули заявительнице. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Кубани у мужчины забрали 4 ружья за долги. У него накопилось налогов на 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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