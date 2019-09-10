Анапские пляжи после курортного сезона освободят от всех конструкций

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-10T13:42:03+03:00

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Все пляжи Анапы после окончания купального сезона-2019 освободят от любых размещенных на их территории конструкций. Всем арендаторам направят письма с соответствующими требованиями до 15 октября.

- Все пляжи до нового сезона необходимо превратить в абсолютно чистые прогулочные зоны. Кроме того, 40 арендаторов территорий Пионерского проспекта и села Витязево обяжут провести ремонт или замену пляжного оборудования до наступления лета 2020 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Стоит добавить, что с начала года на курорте побывали 3 млн 316 тысяч туристов. В данный момент здесь отдыхают и поправляют здоровье порядка 180 тысяч приезжих. Их принимают почти 900 гостиниц, санаториев и здравниц.

Напомним, в Краснодаре разработали новый экскурсионный маршрут. Он пролегает по Ботаническому саду.

ИСТОЧНИК KP.RU