2019-09-10T14:06:34+03:00
Происшествия

В Адыгее в результате ДТП погиб полицейский

Его автомобиль столкнулся с грузовиком
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Республике Адыгея произошло ДТП. На Федеральной автодороге А-146 ФАД перед мостом в п.Энем столкнулись ВАЗ-21703 и Тонар.

- В результате аварии на месте происшествия погиб лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Северскому р-ну Краснодарского края. Именно он находился за рулем легкового автомобиля, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент по факту аварии проводится проверка силами сотрудников ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Кропоткине на улице Шоссейной произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя без шлема скутером при повороте налево не уступил дорогу. В результате он влетел в автомобиль «Форд Транзит». Сейчас водитель двухколесного транспорта находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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