На Кубани забеременела 15-летняя школьница

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-10T14:15:04+03:00

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В районную больницу Староминского района 4 сентября доставили 16-летнюю девушку. Она была на 34 неделе беременности. Врачи подсчитали, что по срокам на момент вступления в половую связь девушке было 15 лет. Об этом дежурная медсестра сообщила в правоохранительные органы.

Девушку положили в акушерское отделение на сохранение. У нее была угроза преждевременных родов.

- Полицейские Староминского района по данному факту проводят проверку. Они установят, от кого забеременела девушка. После выяснения всех обстоятельств вынесут процессуальное решение, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Сочи 18-летняя девушка упала с беговой дорожки и получила травму головы. Ее доставили в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU