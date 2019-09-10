Сочинца подозревают в сексуальном насилии над детьми

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-10T15:11:52+03:00

В отношении него возбудили уголовные дела

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Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР предъявил обвинение 43-летнему местному жителю. Его подозревают в педофилии.

- Как установило следствие, утром 3 сентября злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика и 11-летней девочки, - рассказали «КП» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Оба уголовных дела объединили в одно производство. Ведется следствие, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Злоумышленнику может грозить длительный срок лишения свободы.

Напомним, стали известны личности полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе. Правоохранители застукали на пляже парочку, занимавшуюся сексом, но «воспитательную работу» решили провести только со спортсменкой

ИСТОЧНИК KP.RU