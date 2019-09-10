В Краснодаре погаснут светофоры на углу Ялтинской и Уральской

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-10T15:10:58+03:00

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В Краснодаре 11 сентября будут менять оборудование на светофорных объектов на пересечении улиц Ялтинская и Уральская. Из-за этого ни не будут работать с 10.00 до 18.00.

- Просим автолюбителей обратить внимание, что светофоры прекратят функционировать на 8 часов. Просим их быть максимально внимательными и осторожными при проезде данного перекрестка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что в это время также не будут работать электронные регулировщики для пешеходов. На пересечении Ялтинской и Уральской будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Краснодаре до конца 2019 года заработают 11 новых светофоров. Приоритет при установке электронных регулировщиков отдают перекресткам, которые находятся рядом с образовательными и детскими учреждениями столицы Кубани

ИСТОЧНИК KP.RU