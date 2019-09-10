Житель Кубани расплатился в магазинах чужой банковской картой

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-10T15:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Славянска-на-Кубани вынес приговор в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвиняли в мошенничестве с использованием электронных средств платежа

- Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек нашел банковскую карту, которая позволяла осуществить оплату на сумму до 1 тысячи рублей без ввода пин-кода. Он посетил несколько магазинов и закупил товаров на 6623 рубля, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему-владельцу карты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая данное обстоятельство, назначил парню наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, у сочинского предпринимателя пропали деньги за проданную ранее машину.

ИСТОЧНИК KP.RU