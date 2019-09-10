2019-09-10T15:52:18+03:00
Происшествия

Житель Кубани расплатился в магазинах чужой банковской картой

Суд признал его виновным в мошенничестве
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Суд Славянска-на-Кубани вынес приговор в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвиняли в мошенничестве с использованием электронных средств платежа

- Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек нашел банковскую карту, которая позволяла осуществить оплату на сумму до 1 тысячи рублей без ввода пин-кода. Он посетил несколько магазинов и закупил товаров на 6623 рубля, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему-владельцу карты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая данное обстоятельство, назначил парню наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, у сочинского предпринимателя пропали деньги за проданную ранее машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь
На пост мэра Сочи претендуют два кандидата
«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на Дзержинского
В Краснодаре заменят участок водопровода по улице Дзержинского
Под Туапсе камнепад рухнул практически на головы купающимся туристам
Клиенты ВТБ в ЮФО на 37% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На Кубани с начала года родились 10 троен
В Краснодаре директор таксопарка «Яндекс-Такси» исчез с зарплатой водителей
Кубань показала высокую явку на прошедших выборах
Кубань примет участие в конкурсе практик социально-экономического развития
В Краснодаре из машины украли дамскую сумочку стоимостью 80 тысяч рублей
В Краснодаре погаснут светофоры на углу Ялтинской и Уральской
Сочинца подозревают в сексуальном насилии над детьми
В Краснодаре начала разваливаться новая школа
На Кубани забеременела 15-летняя школьница
В Адыгее в результате ДТП погиб полицейский
У сочинского предпринимателя пропали деньги за проданную ранее машину
В Сочи 18-летняя девушка упала с беговой дорожки и получила травму головы
Анапские пляжи после курортного сезона освободят от всех конструкций
По Краснодару проведут романтические прогулки
В Каневском районе местные жители задержаны за кражу ограды с могилы
Финал Президентских спортивных игр школьников -2019 пройдет в «Орленке»
На Кубани у мужчины забрали 4 ружья за долги
«Ростелеком» помог приобщить краснодарских детей к искусству
Молодых кубанских инноваторов приглашают принять участие в краевом конкурсе
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей