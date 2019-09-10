Под Туапсе камнепад рухнул практически на головы купающимся туристам

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-10T17:16:11+03:00

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Сегодня под Туапсе в районе Скалы Киселева сошел камнепад. Он попал на кадры видео, случайно снятого очевидцами ЧП.

- Камни и грязь летели практически на головы купающимся туристам с высоты 46 метров. Несмотря на то, что отдыхающим грозила реальная опасность, принимать водные процедуры они не прекратили, - пишет РИА Регион Online.

Камнепад со скалы Киселева.

Стоит добавить, что Скала Киселева является очень популярным местом посещения у туристов. Их часто привозят сюда на катерах и предлагают искупаться у знаменитой скалы, возле которой Юрий Никулин и Андрей Миронов рыбачили в фильме «Бриллиантовая рука».

Скалу назвали в честь художника, который впервые изобразил ее на своем полотне более века назад.

Напомним, анапские пляжи после курортного сезона освободят от всех конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU