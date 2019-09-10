2019-09-10T19:46:06+03:00
Общество

Семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь

Специалисты оценивают ущерб, нанесенный огнем Таманскому сельскому поселению
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Жителям Таманского сельского поселения, которые лишились имущества из-за пожара, оказывают помощь. Во временных пунктах размещения в данный момент находятся 26 человек.

- Людей обеспечили водой и трехразовым питанием. Начала работу специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб. Также людям помогут восстановить утраченные в огне документы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в ДК «Юность» в станице Тамань и темрюкском Доме культуры открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Сюда можно принести предметы первой необходимости, средства личной гигиены, одежду. Волонтеры принимают их с 8.00 до 17.00 в будние дни.

Напомним, пожар в Тамани тушили почти сутки. Здесь возле местной животноводческой фермы на улице Морской 9 сентября загорелась трава. Из-за того, что она была сухая, а ветер – сильный, огонь стремительно стал пожирать большие площади. И перекинулся на дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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