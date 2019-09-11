СЕГОДНЯ 07:21 2019-09-11T07:21:35+03:00

Галицкий перечислил в бюджет Кубани 15,1 миллиардов рублей от продажи акций «Магнита» Фото: Архив "КП"

От этой суммы Краснодар получил 3,3 миллиарда рублей

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Вице-губернатор Игорь Галась рассказал, что в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит». Краснодар, согласно правилам распределения налоговых поступлений, получил 3,3 миллиарда рублей.

Благодаря налогам Галицкого доходы консолидированного бюджета региона в 2019 году выросли на 21,7 процент, достигнув отметки в 214 миллиардов рублей.

Галась отметил, что руководство региона регулярно встречается с Галицким, который высказывает предложения по благоустройству города. Он хочет видеть город более благоустроенным, с современной транспортной инфраструктурой и комфортной набережной.

Напомним, в феврале прошлого года ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1 процентов акций компании «Магнит» за 138 миллиардов рублей. Таким образом, ВТБ стал самым крупным акционером компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU