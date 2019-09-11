На территории академии ФК «Краснодар» построили 6 полей с подогревом
На территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой электрического обогрева.
Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года. Также снижается вероятность получения травм у спортсменов в тренировочном процессе. Юные «быки» могут тренироваться на натуральных полях круглый год.
- Также идет строительство роботизированного тренажера FootBot нового –вида, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
Напомним, кубанские самбисты взяли награды на международном турнире. У них четыре медали.
ИСТОЧНИК KP.RU