2019-09-11T09:02:51+03:00
Спорт

На территории академии ФК «Краснодар» построили 6 полей с подогревом

Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

На территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой электрического обогрева.

Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года. Также снижается вероятность получения травм у спортсменов в тренировочном процессе. Юные «быки» могут тренироваться на натуральных полях круглый год.

- Также идет строительство роботизированного тренажера FootBot нового –вида, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, кубанские самбисты взяли награды на международном турнире. У них четыре медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинском районе предприятие загрязняло углевыжигательными печами экологию
Тоннель на трассе Джубга-Сочи отремонтируют за 784 млн рублей
«Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить с 8 декабря
В Краснодаре мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар
Кубанская прокуратура защитила права несовершеннолетних
На Кубани центры социального обслуживания получили 22 автомобиля с подъемниками
На Кубани 4 работникам выплатили задолженность по зарплате
В Краснодаре столкнулись Яндекс.Такси и легковушка
У жителя Динского района на участке нашли более 1000 кустов конопли
В Пашковском районе Краснодара откроют начальную школу на 200 мест
В Сочи задержали Интернет-мошенника
В Ейском районе местная жительница организовала наркопритон
Алексей Копайгородский официально вступил в должность главы Сочи
Кубанские самбисты взяли награды на международном турнире
На Кубани подорожали яйца и хлеб, подешевел сахар
В Сочи состоится турнир по настольному теннису
Галицкий перечислил в бюджет Кубани 15,1 миллиардов рублей от продажи акций «Магнита»
В Геленджике на пустыре произошел пожар
Семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь
На пост мэра Сочи претендуют два кандидата
«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на Дзержинского
В Краснодаре заменят участок водопровода по улице Дзержинского
Под Туапсе камнепад рухнул практически на головы купающимся туристам
Клиенты ВТБ в ЮФО на 37% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На Кубани с начала года родились 10 троен