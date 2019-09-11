На территории академии ФК «Краснодар» построили 6 полей с подогревом

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-11T09:02:51+03:00

Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года

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На территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой электрического обогрева.

Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года. Также снижается вероятность получения травм у спортсменов в тренировочном процессе. Юные «быки» могут тренироваться на натуральных полях круглый год.

- Также идет строительство роботизированного тренажера FootBot нового –вида, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Напомним, кубанские самбисты взяли награды на международном турнире. У них четыре медали.

ИСТОЧНИК KP.RU