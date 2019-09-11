У жителя Динского района на участке нашли более 1000 кустов конопли
Сотрудники полиции проверили дом 53-летнего жителя Динского района. На его участке нашли более тысячи кустов конопли. За растением мужчина тщательно ухаживал. Каждый куст был прополот и полит.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими. Хозяина дома задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить из нее наркотик для себя.
- Мужчине по части 2 статьи 231 УК РФ грозит 8 лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Ейском районе местная жительница организовала наркопритон. Для этого она предоставила свою квартиру.
ИСТОЧНИК KP.RU