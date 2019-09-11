2019-09-11T10:51:03+03:00
Происшествия

В Краснодаре столкнулись Яндекс.Такси и легковушка

Пострадали 4 человека [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин из видеоФото: скрин из видео
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В краевой столице рано утром 11 сентября на пересечении улиц Красной и Пашковской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, столкнулись два автомобиля «Рено», один из которых принадлежит фирме Яндекс.Такси.

В результате ДТП пострадали оба водителя, однако от медицинской помощи они отказались. Травмы получили два пассажира такси. Врачи оказали им помощь на месте и госпитализировали в больницу.

Напомним, в Республике Адыгея произошло ДТП. На Федеральной автодороге А-146 ФАД перед мостом в п.Энем столкнулись ВАЗ-21703 и Тонар. В результате аварии на месте происшествия погиб лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Северскому р-ну Краснодарского края.

ДТП с участием такси в Краснодаре.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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