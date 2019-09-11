В Краснодаре столкнулись Яндекс.Такси и легковушка
В краевой столице рано утром 11 сентября на пересечении улиц Красной и Пашковской произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, столкнулись два автомобиля «Рено», один из которых принадлежит фирме Яндекс.Такси.
В результате ДТП пострадали оба водителя, однако от медицинской помощи они отказались. Травмы получили два пассажира такси. Врачи оказали им помощь на месте и госпитализировали в больницу.
Напомним, в Республике Адыгея произошло ДТП. На Федеральной автодороге А-146 ФАД перед мостом в п.Энем столкнулись ВАЗ-21703 и Тонар. В результате аварии на месте происшествия погиб лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Северскому р-ну Краснодарского края.
ДТП с участием такси в Краснодаре.Видео: instagram.com/krddtp
ИСТОЧНИК KP.RU