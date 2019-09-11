Кубанская прокуратура защитила права несовершеннолетних
Прокуратура Кущевского района проверила соблюдение законности в сфере защиты прав на имущество несовершеннолетних при использовании средств маткапитала.
- В ходе проверки выяснилось, что 8 человек использовали материнский капитал для улучшения жилищных условий, однако не зарегистрировали право собственности на жилье в отношении несовершеннолетних в положенные сроки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В итоге, в суд направили 8 заявлений, с требованием обязать родителей зарегистрировать право общей долевой собственности на детей. Служители Фемиды встали на сторону детей и обязали их родителей выполнить законные требования надзорного ведомства. В данный момент исполнение решения суда находится на контроле у сотрудников прокуратуры.
Напомним, семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU