2019-09-11T11:10:11+03:00
Происшествия

Кубанская прокуратура защитила права несовершеннолетних

Их родителей через суд обязали зарегистрировать детей в имеющемся жилье
Максим ОСОКИН
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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Прокуратура Кущевского района проверила соблюдение законности в сфере защиты прав на имущество несовершеннолетних при использовании средств маткапитала.

- В ходе проверки выяснилось, что 8 человек использовали материнский капитал для улучшения жилищных условий, однако не зарегистрировали право собственности на жилье в отношении несовершеннолетних в положенные сроки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге, в суд направили 8 заявлений, с требованием обязать родителей зарегистрировать право общей долевой собственности на детей. Служители Фемиды встали на сторону детей и обязали их родителей выполнить законные требования надзорного ведомства. В данный момент исполнение решения суда находится на контроле у сотрудников прокуратуры.

Напомним, семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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