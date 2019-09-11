В Краснодаре мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-11T11:16:23+03:00

До приезда правоохранителей его задержал охранник магазина

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В Краснодаре из магазина самообслуживания сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога». Они незамедлительно выехали на место происшествия.

Как выяснилось, неизвестный хотел похитить из гипермаркета несколько товар. Его он спрятал под одежду и попытался пройти мимо кассы.

- Сотрудники службы безопасности заметили факт хищения и остановили злоумышленника, он стал угрожать охраннику предметом, похожим на нож, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Северного Кавказа.

Напомним, в Сочи задержали Интернет-мошенника. Он брал деньги за заказы, но товары покупателям не отправлял.

ИСТОЧНИК KP.RU