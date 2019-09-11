Тоннель на трассе Джубга-Сочи отремонтируют за 784 млн рублей
Упрдор «Черноморье» разместил на сайте госзакупок тендер на ремонт тоннеля на трассе А-147 «Джубга — Сочи». Работы оценили почти в 734 млн рублей.
- Необходимо выполнить ремонт тоннеля №6 на участке обхода Сочи. Все работы необходимо завершить до конца 2020 года, аукцион состоится 17 сентября. Источник финансирования – Федеральный бюджет, - говорится в документе, размещенном на портал госзакупок.
Подрядчику предстоит капитально отремонтировать несущие конструкции, выполнить ремонт трещин, заменить коммуникации, укрепить свод сооружения и провести отделочные работы.
Стоит отметить, что на время работ тоннель перекроют, а поток транспорта направят по объездным маршрутам.
Напомним, в Краснодаре реконструируют водопроводные сети по улице Дзержинского в районе крупного торгово-развлекательного центра. Специалисты преступят к работам 12 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU