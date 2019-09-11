В Лабинском районе предприятие загрязняло углевыжигательными печами экологию

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-11T11:29:19+03:00

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Лабинская межрайонная прокуратура проверила исполнения природоохранного законодательства. На земельном участке сельскохозяйственного назначения незаконно были размещены углевыжигательные печи.

- От их деятельности причинялся ущерб окружающей среде, в частности неконтролируемое загрязнение атмосферного воздуха и почвы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором инициировано принятие обеспечительных мер. А конкретно, чтобы печи убрали с этого участка.

Лабинским районным судом исковые требования были удовлетворены, службой судебных приставов приняты незамедлительные меры по исполнению решения суда.

Напомним, кубанская прокуратура защитила права несовершеннолетних. Их родителей через суд обязали зарегистрировать детей в имеющемся жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU