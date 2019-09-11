На Кубани на железнодорожной станции парня ударило током

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-11T11:40:59+03:00

Он забрался на вагон с зерном

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Инцидент произошел в Курганинском районе Краснодарского края 10 сентября.

Около 23:55 в полицию поступило сообщение о том, что на станции Курганной 19 летний парень получил удар током. Молодой человек забрался на вагон с зерном, который стоял на запасных путях под рабочей контактной сетью.

Напряжение в линии было 27,5 тысяч вольт. Когда расстояние между проводом и парнем сократилось до двух метров, образовалась электрическая дуга, которая ударила его.

Молодого человека госпитализировали в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, в Лабинском районе предприятие загрязняло углевыжигательными печами экологию. Техника стояла на земле сельскохозяйственного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU