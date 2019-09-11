2019-09-11T11:53:31+03:00
Спорт

В Анапу съедутся юные автомобилисты со всей страны

Здесь пройдет всероссийский чемпионат по автомногоборью
Максим ОСОКИН
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Фото: anapa-official.ruФото: anapa-official.ru
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В Анапе с 12 по 15 сентября пройдет Всероссийский чемпионат по автомногоборью. На соревнования съедутся воспитанники детских и юношеских автошкол.

- В заездах примут участие 85 молодых водителей. Они будут соревноваться в дисциплинах: «Классика-1» и «Классика-2». Помимо этого, им предстоит показать свое знание правил дорожного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Церемония открытия соревнований пройдет 13 сентября в 17:00. Сюда приглашают всех желающих. Торжественное закрытие и награждение победителей Всероссийского чемпионата состоится здесь же 15 сентября в 19.30.

Напомним, на территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой электрического обогрева. Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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