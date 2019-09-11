В Анапу съедутся юные автомобилисты со всей страны
В Анапе с 12 по 15 сентября пройдет Всероссийский чемпионат по автомногоборью. На соревнования съедутся воспитанники детских и юношеских автошкол.
- В заездах примут участие 85 молодых водителей. Они будут соревноваться в дисциплинах: «Классика-1» и «Классика-2». Помимо этого, им предстоит показать свое знание правил дорожного движения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Церемония открытия соревнований пройдет 13 сентября в 17:00. Сюда приглашают всех желающих. Торжественное закрытие и награждение победителей Всероссийского чемпионата состоится здесь же 15 сентября в 19.30.
Напомним, на территории Академии ФК «Краснодар» уже построено шесть футбольных полей, из которых пять с натуральным газоном и одно с искусственным. Все они оборудованы системой электрического обогрева. Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года.
ИСТОЧНИК KP.RU