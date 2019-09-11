В Сочи мужчины не смогли спуститься горного хребта

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-11T12:00:54+03:00

К ним на помощь пришли спасатели

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10 сентября два туриста из Краснодара без горной обуви и необходимых вещей забрались на хребет Аибга высотой 2400 метров. В этот момент начало темнеть и полил сильный дождь.

34-летний и 32-летний путешественники сильно устали, промокли и не могли самостоятельно спуститься со скального участка. Они вызвали спасателей.

- На место выдвинулись сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» и спасатели курорта «Горная Карусель». Пострадавших нашли по геоданным с телефона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

При помощи альпинистского снаряжения туристов спустили по скальному склону протяженностью около 200 метров. Затем их доставили в село Эсто-Садок. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU