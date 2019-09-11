2019-09-11T12:12:36+03:00
Происшествия

В Кавказском районе деятельность теплового пункта остановили на месяц

Там нашли нарушения требований безопасности
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе деятельность теплового пункта остановили на месяцВ Кавказском районе деятельность теплового пункта остановили на месяцФото: Архив "КП"
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Судебные приставы отдела по Кавказскому отделу и Кропоткину приостановили деятельность теплового пункта.

Двери здания закрыты на 30 суток до устранения нарушений. Это стало результатом привлечения организации к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.1. КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- Судебный пристав-исполнитель вручил представителю организации-должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Сейчас входные двери центрального теплового пункта опечатаны до устранения выявленных нарушений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани у мужчины забрали 4 ружья за долги. У него накопилось налогов на 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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