2019-09-11T12:23:41+03:00
Происшествия

В Новороссийске 14-летний подросток вышел погулять и не вернулся домой

Об этом сообщают на странице добровольного поискового отряда «Лиза Алерт»
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Лиза Алерт»Фото: «Лиза Алерт»
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14-летний Удовиченко Андрей 6 сентября 2019 года ушел гулять и не вернулся домой. На связь с родителями до сих пор не выходил.

Рост Андрея 166 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.

- На нем в день, когда он пропал была ярко-голубая футболка с оранжевым принтом, брюки цвета хаки, темно-зеленая куртка, сине-белые кеды. А также черный рюкзак, - об этом сообщают на странице добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Если вы обладаете информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, пропавшую 15-летнюю школьницу, решившую пожить в лесу, нашли. Спустя двое суток Вику Моор обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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