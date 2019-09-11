В Новороссийске 14-летний подросток вышел погулять и не вернулся домой
14-летний Удовиченко Андрей 6 сентября 2019 года ушел гулять и не вернулся домой. На связь с родителями до сих пор не выходил.
Рост Андрея 166 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.
- На нем в день, когда он пропал была ярко-голубая футболка с оранжевым принтом, брюки цвета хаки, темно-зеленая куртка, сине-белые кеды. А также черный рюкзак, - об этом сообщают на странице добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».
Если вы обладаете информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.
Напомним, пропавшую 15-летнюю школьницу, решившую пожить в лесу, нашли. Спустя двое суток Вику Моор обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU