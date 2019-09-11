Аэропорт Краснодара станет крупным логистическим центром

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-11T12:36:44+03:00

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В стратегию развития Кубани до 2030 года входит создание Южного экспортно-импортного хаба. Он объединит в себе сеть воздушных и морских гаваней, а также промышленно-логистических центров. Ожидается, что посредством хаба будет проходить большая часть грузопотока с юга России в сторону Азово-черноморского побережья края и Крыма.

- Краевая столица тоже должна стать частью хаба, в том числе и аэропорт Краснодара. При этом, саму воздушную гавань планируют активно задействовать и как грузовой терминал, а не только пассажирский, - рассказал «КП» - Кубань» вице-губернатор по финансовым вопросам Игорь Галась

В ближайшее время проект по превращению аэропорта «Пашковский» в крупный центр по перевалке грузов представят общественности.

Напомним, тоннель на трассе Джубга-Сочи отремонтируют за 784 млн рублей. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ

ИСТОЧНИК KP.RU