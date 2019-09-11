2019-09-11T12:36:44+03:00
Экономика

Аэропорт Краснодара станет крупным логистическим центром

Это станет возможно, благодаря созданию в регионе Южного транспортного хаба
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Аэропорт КраснодараАэропорт КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Изменить размер текста:

В стратегию развития Кубани до 2030 года входит создание Южного экспортно-импортного хаба. Он объединит в себе сеть воздушных и морских гаваней, а также промышленно-логистических центров. Ожидается, что посредством хаба будет проходить большая часть грузопотока с юга России в сторону Азово-черноморского побережья края и Крыма.

- Краевая столица тоже должна стать частью хаба, в том числе и аэропорт Краснодара. При этом, саму воздушную гавань планируют активно задействовать и как грузовой терминал, а не только пассажирский, - рассказал «КП» - Кубань» вице-губернатор по финансовым вопросам Игорь Галась

В ближайшее время проект по превращению аэропорта «Пашковский» в крупный центр по перевалке грузов представят общественности.

Напомним, тоннель на трассе Джубга-Сочи отремонтируют за 784 млн рублей. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре дети ходят в школу по проезжей части дороги
Прокуратура Кубани добилась погашения долга по зарплате на 1,5 млн рублей
В сочинской школе мальчика госпитализировали с урока физкультуры
В Сочи пройдет первый велопарад
Свыше 2 тысяч детей в ЮФО летом побывали на уроках по защите персональных данных
16-летняя девочка сбежала от отца из Армавира к матери в Чечню
Шесть краснодарских трамваев изменят маршрут
В Краснодаре открылась выставка «XXI век глазами детей»
В Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс
Кубань стала пятым регионом в России по объемам доходов бюджета
ФК «Кубань» проведет следующий матч без зрителей
В Краснодаре в течении двух дней будут ограничивать движение транспорта
В Краснодаре в парикмахерскую заползла змея
На Кубани граждан предпенсионного возраста обучат хлебопечению
«ЮгСтройИнвест» приглашает всех желающих на грандиозный спортивный праздник
На поля во время сева озимых выйдет более 30 тысяч единиц техники
Жительница Армавира стала жертвой атаки ядовитого паука
В Краснодаре пройдет общегородской субботник
В Сочи полицейские изъяли у приезжей более полкилограмма наркотиков
В Туапсинском районе пройдет финал «Президентских спортивных игр»