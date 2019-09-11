В Краснодаре ограничат движение автомобиле по улице Буденного

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-11T16:07:29+03:00

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В Краснодаре с 12 по 25 сентября ограничат движение транспорта по улице Буденного. Здесь будут строить теплотрассу.

- Во время проведения работ нельзя будет проехать на выезд из центра краевой столицы по правой полосе между домами №№ 182-196. Также закроют для проезда левую полосу при движении в центр от улицы Янковского до 182-го дома, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что работы на данном участке будут вести «закрытым способом», который позволяет минимизировать повреждение дорожного покрытия. Также здесь установят временные дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными и выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не попасть в пробку.

Напомним, в Краснодаре реконструируют водопроводные сети по улице Дзержинского в районе крупного торгово-развлекательного центра. Специалисты преступят к работам 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU