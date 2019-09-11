2019-09-11T13:00:35+03:00
Общество

На Кубани планируют собрать около 13 миллионов тонн урожая зернобобовых культур

В крае уже идет подготовка к озимому севу
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В этом году в целом по краю хорошие виды на урожай. Уже убрано больше трети полей пропашно-технических культур. Урожайность выше, чем в прошлом году.

- В Краснодарском крае рассчитывают собрать более 13 миллионов тонн зернобобовых культур, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Кубань должна нарастить объем экспорта сельхозпродукции АПК до 3,8 миллиардов долларов. Именно зерновые культуры являются основным товаром. В общем объеме экспорта около 70 процентов приходится именно на зерно.

Напомним, в Анапу съедутся юные автомобилисты со всей страны. Здесь пройдет всероссийский чемпионат по автомногоборью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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