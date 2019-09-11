Сергей Пуликовский стал руководителем департамента внутренней политики Кубани

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-11T13:21:30+03:00

Его представил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом совещании в Краснодаре

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Сергей Пуликовский сменил на должности директора департамента внутренней политики Галину Москалеву, которая покинула пост по собственному желанию. На краевом совещании в Краснодаре его представил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Пуликовский родился 26 июля 1975 года в городе Лепель Республики Беларусь. Он выпускник Новосибирского высшего военного общевойскового командного училища, Военной академии имени Фрунзе, а также Российской академии государственной службы при Президенте РФ, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С августа 2016 года занимал должность начальника военного комиссариата Кубани. В разные году своей деятельности его отмечали различными государственными наградами.

В департамент внутренней политики Пуликовский перешел из администрации краевой столицы. С августа 2019 года он занимал пост заместителя мэра Краснодара.

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ИСТОЧНИК KP.RU