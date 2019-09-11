2019-09-11T13:34:14+03:00
Спорт

В Туапсинском районе пройдет финал «Президентских спортивных игр»

Участниками стали 1680 школьников из 84 регионов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Заключительный этап всероссийских спортивных игр школьников стартовал сегодня в ВДЦ «Орленок» в Туапсинском районе. Участниками стали 1680 школьников из 84 регионов. Краснодарский край представит команда школы №5 Геленджика.

- Состязания будут проходить в командном и общекомандном зачетах. Победителей определят в четырех обязательных видах программы. Также будет образовательная программа, включающая творческие и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Организаторами являются Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Российское движение школьников.

Напомним, на территории академии ФК «Краснодар» построили 6 полей с подогревом. Это позволяет сохранять необходимые свойства газона на протяжении календарного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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