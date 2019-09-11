2019-09-11T13:54:52+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет общегородской субботник

Планируется, что участие в нем примут около 100 тысяч горожан
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре к завершению подходит осенняя «генеральная уборка». Она стартовала в краевом центре 26 августа. Уже очищены от мусора почти 80 тысяч квадратных метров лесополос, более 340 тысяч квадратных метров береговой линии реки Кубань, ликвидированы 67 свалок.

- Общегородской субботник пройдет 14 сентября. Планируется, что в краевом центре наведут порядок на Всесвятском кладбище, в парке имени 30-летия Победы, на Платановом бульваре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В этом мероприятии примут участие сотрудники администрации города и внутригородских округов, работники предприятий и организаций города. На общегородскую уборку должны выйти около 100 тысяч человек, будет задействовано более 430 единиц техники.

Напомним, на Кубани планируют собрать около 13 миллионов тонн урожая зернобобовых культур. В крае уже идет подготовка к озимому севу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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