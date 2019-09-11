В Краснодаре в течении двух дней будут ограничивать движение транспорта

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-11T15:08:07+03:00

Это связано с праздничными мероприятиями в краевой столице

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Краснодарского края.

- 12 сентября с 06.00 до 17.00 нельзя будет проехать по улице Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. 13 числа с 6.00 до окончания мероприятия перекроют отрезок Красной от Мира до Ленина, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что припарковать свои авто участники празднования смогут на улицах Орджоникидзе и Ленина на участке от Красноармейской до Красной.

Напомним, в Краснодаре с 12 по 25 сентября ограничат движение транспорта по улице Буденного. Здесь будут строить теплотрассу. Стоит добавить, что работы на данном участке будут вести «закрытым способом», который позволяет минимизировать повреждение дорожного покрытия. Также здесь установят временные дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU